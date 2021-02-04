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    Ruhsar Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi

    Ticaret Bakanı Pekcan, TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunun haziran sonuna kadar ertelendiğini bildirdi.
    • AA
    • 04.02.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 13:52
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    Ruhsar Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Pekcan, burada yaptığı konuşmada, pandeminin bütün dünyayı sağlık ve ekonomik olarak etkilendiğini belirterek, Türkiye'nin dünya ülkelerinden bu anlamda pozitif ayrıştığını dile getirdi.

    ERTELEME HAZİRAN AYI SONUNA KADAR

    Türkiye'de esnaf ve sanatkara yapılan destekleme çalışmalarını aktaran Pekcan, burada yaptığı açıklamada, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.

    Erteleme, Halkbankası aracılığı ile verilen düşük faizli kredileri kapsıyor.

    Kredi ertelemesi

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