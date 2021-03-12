Ruhsar Pekcan: Yeni ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yürürlükte

Ticaret Bakanı Pekcan, Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun, bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girmesi ile ilgili olarak, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile geri çağırmayı zorunlu hale getirdik, e-ticareti piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık." dedi.

"ÜRÜN SORUMLULUĞU TAZMİNATI GELDİ"

Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı.

UYGUNSUZ ÜRÜNÜN ASIL SORUMLUSUNA ULAŞILACAK

Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak.

Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracını yasakladık, aykırı davranan firmalara müeyyide getirdik. Yürürlüğe giren yeni kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum."