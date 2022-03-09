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    Rus banka 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı

    Ukrayna ile yaşadığı savaş nedeni ile ekonomik yaptırımlara uğrayan Rusya'nın para birimi değer kaybedince çözümü yuan mevduat hesabı kurmakta buldu.
    • AA
    • 09.03.2022 - 17:38
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    Rus banka 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı

    Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB, müşterilerine Çin para birimi yuanla mevduat hesabı açma seçeneği sunarak yeni bir açılım gerçekleştirdi.

    DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMAYA ÇÖZÜM

    VTB’den yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle yuan cinsinden mevduat hesabı seçeneğinin müşterilere sunulduğu kaydedildi.

    Yuan

    3 AYLIK YUAN YÜZDE 8 FAİZ

    Açıklamaya göre, 3 aylık yuan cinsinden mevduat hesabına yıllık yüzde 8 faiz verilecek.


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