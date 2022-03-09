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- Rus banka 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı
Rus banka 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı
Ukrayna ile yaşadığı savaş nedeni ile ekonomik yaptırımlara uğrayan Rusya'nın para birimi değer kaybedince çözümü yuan mevduat hesabı kurmakta buldu.
- AA
- 09.03.2022 - 17:38
Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB, müşterilerine Çin para birimi yuanla mevduat hesabı açma seçeneği sunarak yeni bir açılım gerçekleştirdi.
DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMAYA ÇÖZÜM
VTB’den yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle yuan cinsinden mevduat hesabı seçeneğinin müşterilere sunulduğu kaydedildi.
3 AYLIK YUAN YÜZDE 8 FAİZ
Açıklamaya göre, 3 aylık yuan cinsinden mevduat hesabına yıllık yüzde 8 faiz verilecek.