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    Rus bankaları, Çinli karta yöneldi

    Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor.
    • AA
    • 06.03.2022 - 15:22
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    Rus bankaları, Çinli karta yöneldi

    ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, dün, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu. Rusya Merkez Bankası, kredi kartlı öneme noktasında alternatif arıyor.

    Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada, Rus ödeme sistemi Mir ile UnionPay’in birlikte çalışacağı kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığı belirtildi.

    MIR-UNIONPAY DEVREYE GİRİYOR

    Ülkenin piyasa hacmi bakımından bir diğer önemli bankası Alfa-Bank da yaptığı açıklamada, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ile çalışan kartlar çıkartılması için çalışmalara başlandığını, söz konusu sistemle 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi.

    Rus Tinkoff bankası da “Mir-UnionPay” kartlarına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü duyurdu.

    RUS MİR VE ÇİNLİ UNİONPAY SİSTEMLERİ

    Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

    Visa

    ÇİNLİ SİSTEMDE 7 MİLYARDAN FAZLA KART VAR

    Çin merkezli banka kart hizmetleri ağı olan UnionPay, dünya çapında 2 bin 500’den fazla kurumla ortak çalışıyor. UnionPay kapsamında bugüne kadar 7 milyardan fazla kartın çıkarıldığı hesaplanıyor.


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