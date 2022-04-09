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    Rus bankalarındaki Çin yuanında keskin artışlar yaşanıyor

    Dolar ve euroya erişim kısıtlaması, Rus bankalarındaki varlıkların yuana dönüştürülmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 09:42
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    Rus bankalarındaki Çin yuanında keskin artışlar yaşanıyor

    Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'dan yaptırımlara maruz kalan Rusya, dolar ve euroya bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor.

    Mart ayında yapılan bir araştırmaya göre, büyük Rus bankalarında Çin para birimi yuana dönüştürülen fonlarda keskin artışlar yaşandı.

    Rus bankalarında yuana yoğun talep

    Gelişme, Batılı ülkelerin dolar ve euroya erişimi sınırladığı bir dönemde dikkat çekiyor.

    Kommersant gazetesinin araştırması, söz konusu bankalarda yeni açılan hesaplar için de yuan cinsinin tercih edildiğini söylüyor.

    Dikkat çeken artışlar

    Tinkoff Bank'ta yuan cinsinden hesap fonlarının hacmi 8 kat arttı. MTS Bank 4 kat artış görürken, Saint Petersburg's Bank'ta 3,5 kat artış kaydedildi.

    MTS Bank'tan yapılan açıklamada, "Kısıtlama koşulları altında, birçok şirket yuanı daha istikrarlı ve öngörülebilir olarak değerlendiriyor." denildi.

    Business Insider'ın haberine göre, bir diğer Rus bankası, ticaretle uğraşan birçok şirketin yuana geçtiğini aktardı.

    Rus bankalarındaki Çin yuanında keskin artışlar yaşanıyor #1

    Yuana yönelişle ilgili yorum: Köklü değişim

    Çin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin arasına katılmazken, bu ülkenin para birimine erişim açık olmaya devam ediyor. Bu nedenle yuan, Rusya'daki varlıklar için alternatif para birimi haline geliyor.

    Rus finans danışmanı Yugar Aliyev, "köklü bir değişimin devam ettiğini" söyledi. Aliyev, yuanın orta vadede "sadece doların yerini almakla kalmayacağını, aynı zamanda Rus şirketleri için daha güvenilir bir uluslararası ödeme aracı haline geleceğini" sözlerine ekledi.


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