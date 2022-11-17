Rus döviz piyasasında doların payı düşüyor

Rusya, Ukrayna savaşından sonra uğradığı yaptırımlar nedeniyle "dost ülkelerin" para birimlerinin payını artırırken dolarınki ise düşüşe geçti.

Rusya Merkez Bankası, “Mali Piyasa Riskleri” başlıklı bir rapor yayınlandı.

Rus döviz piyasasında “dost ülke” para birimlerinin payı ekimde, bir önceki aya kıyasla yüzde 27’den yüzde 31’e çıkarken, doların payı yüzde 46’dan yüzde 42’ye düştü.

Yuanın payı yüzde 22’nin üzerine çıktı

Raporda, “Döviz piyasasında dost ülkelerin para birimlerinin payı ekimde, eylüle kıyasla yüzde 27’den yüzde 31’e çıktı. Artış, ağırlıklı olarak yuanın payının yüzde 22’nin üzerine çıkması nedeniyle gerçekleşti.” ifadelerine yer verildi.

Doların payı ekimde yüzde 46’dan yüzde 42’ye geriledi

Raporda, doların payının ise ekimde, eylüle kıyasla yüzde 46’dan yüzde 42’ye gerilediği ve bunun yıl başından bu yana en düşük seviye olduğu kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası raporunda, doların payındaki gerilemenin ana nedeni olarak yaptırım risklerine ve iç piyasada dolar ve euro temin etme maliyetindeki artışa işaret edildi.

İhracat dost ülkelere kayınca para birimleri ağırlığı da arttı

İhracatın dost ülkelere kaymasının, bu ülkelerin para birimlerine yönelik talebi artırdığı değerlendirmesine yer verilen raporda, “En büyük ihracatçıların döviz satışlarının yapısında doların payı gerilemeye devam ederken, yuanın payı ise tam tersine arttı.” denildi.