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    Rus ekonomisi nisan ayında yüzde 3 küçüldü

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın ekonomisi, uygulanan yaptırımların etkisi ile nisan ayında yüzde 3 küçülmeye gitti.
    • 02.06.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:49
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    Rus ekonomisi nisan ayında yüzde 3 küçüldü

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, "Ekonomide mevcut durum" raporunu yayınladı.

    Yılın ilk 4 ayındaki büyüme verileri açıklandı

    Bakanlık tarafından, ülke ekonomisinin ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 büyüdüğü belirtildi. Rus ekonomisinin şubatta yüzde 4,1, martta ise yüzde 1,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda; nisanda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldüğünü aktarıldı.

    Rus ekonomisi

    Rusya, yılın ilk dört ayında yüzde 1,7 büyüdü

    AA'nın haberine göre, raporda, Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 büyüdüğü belirtildi.

    2022'de küçülme beklentisi

    Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10 ila 12 küçülmesi bekleniyor.


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