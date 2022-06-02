Rus ekonomisi nisan ayında yüzde 3 küçüldü

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın ekonomisi, uygulanan yaptırımların etkisi ile nisan ayında yüzde 3 küçülmeye gitti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, "Ekonomide mevcut durum" raporunu yayınladı.

Yılın ilk 4 ayındaki büyüme verileri açıklandı

Bakanlık tarafından, ülke ekonomisinin ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 büyüdüğü belirtildi. Rus ekonomisinin şubatta yüzde 4,1, martta ise yüzde 1,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda; nisanda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldüğünü aktarıldı.

Rusya, yılın ilk dört ayında yüzde 1,7 büyüdü

AA'nın haberine göre, raporda, Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 büyüdüğü belirtildi.

2022'de küçülme beklentisi

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10 ila 12 küçülmesi bekleniyor.