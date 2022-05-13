Rus hükümeti, yeni mali teşvikleri devreye sokuyor

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, 8 trilyon rublelik mali teşvikleri devreye sokarak ekonomisinde yeni açılım yapıyor.

Avrupa'nın savaş nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımların etkisiyle Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bütçe harcamalarının bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttığını, mali teşvik paketleri için bu yıl 8 trilyon ruble harcayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın bütçe fazlası yaklaşık 1,2 trilyon ruble

Moskova’da gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Mişustin, Rusya’nın bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 1,2 trilyon ruble bütçe fazlası verdiğini söyledi.

Federal bütçe harcamaları 4 ayda yüzde 25

Bütçe harcamalarının arttığına işaret eden Mişustin, “Ocak-Nisan 2022 döneminde federal bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 25 oranında arttı, gelirlerde de artış gözlemliyoruz.” dedi.

Yaptırımlar nedeniyle iş dünyasına yönelik önlemler almaya devam ettiklerini belirten Mişustin, “Öncelikli eylem planında yer alan faaliyetler için mali destek bu yıl 5 trilyon rubleyi aşacak, 3 trilyon ruble de başka önlemlere yönlendirilecek.” yorumunu yaptı.

"Mali disipline sıkı bir şekilde uymaya devam edilecek"

Söz konusu harcama için güçlü bir mali temele ihtiyaç duyduklarını anlatan Mişustin, bu nedenle mali disipline sıkı bir şekilde uymaya devam edeceklerini söyledi.