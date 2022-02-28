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    Sputnik'in ruble-euro haberi dalga konusu oldu

    Sputnik'in ruble-euro haberi dalga konusu oldu

    Ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'da ruble; dolar ve euro karşısında adeta çakıldı. Sputnik Türkiye, olaya tersten bakarak rublenin en yüksek seviyeye ulaştığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 12:45
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    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekata dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

    Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş kararından vazgeçirmek için Amerika ve Avrupa'dan art arda Rusya'ya karşı yaptırım kararları geldi.

    Rusya ekonomik yaptırımlara karşı bugüne kadar hazırlık yapmış olsa da, alınan kararlar Rus para birimi rubleyi derinden etkiledi.

    Rublenin değeri yüzde 30 değer kaybetti.

    Ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından Rusya Merkez Bankası faizleri yüzde 9'dan yüzde 20'ye yükseltti. Ancak rublenin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi önlenemedi.

    Rusya ekonomisinde büyük sarsıntılar yaşanırken, Sputnik Türkiye'nin yaptığı haber, görenleri şaşkına çevirdi.

    Sputnik in ruble-euro haberi dalga konusu oldu #1

    RUBLENİN DEĞERİ ERİYOR

    Sputnik Türkiye, Rus rublesinin euro karşısında tarihin en yüksek seviyesini gördüğünü yazdı.

    Ancak durum farklı.

    1 euro 27 Şubat Pazar günü 94 Rus rublesine denk geliyordu bugün 1 euro 112 rubleye eş değer konuma geldi.

    Sputnik in ruble-euro haberi dalga konusu oldu #2


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