Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
534.263
-1.69%
BTXN Coin
37.60
-1.05%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Rus menkul kıymetlerin satışına yasak getirildi

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya Merkez Bankası, Rus menkul kıymetlerin satışına yasak getirdiğini açıkladı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus menkul kıymetlerin satışına yasak getirildi

    Rusya ekonomisi savaşın etkisi ile değer kaybederken Merkez Bankası'nın işleme her zamankinden daha geç başlaması açıklanmıştı, ardından da Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi.

    RUS MENKUL KYMETMERİN SATIŞI GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

    Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

    Rus menkul kıymetlerin satışına yasak getirildi #1

    PİYASADAKİ İŞLEMLER SAAT 10.00'A ERTELENDİ

    Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle TSİ ile 07.00’de başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

    Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    Gram eridi! 27 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
    Ekonomi

    Gram eridi! 27 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    BIST 50 endeksindeki paylarda yukarı adım kuralı
    Ekonomi

    BIST 50 endeksindeki paylarda yukarı adım kuralı

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir