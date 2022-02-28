Rus menkul kıymetlerin satışına yasak getirildi

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya Merkez Bankası, Rus menkul kıymetlerin satışına yasak getirdiğini açıkladı.

Rusya ekonomisi savaşın etkisi ile değer kaybederken Merkez Bankası'nın işleme her zamankinden daha geç başlaması açıklanmıştı, ardından da Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi.

RUS MENKUL KYMETMERİN SATIŞI GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

PİYASADAKİ İŞLEMLER SAAT 10.00'A ERTELENDİ

Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle TSİ ile 07.00’de başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.