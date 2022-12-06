Rus petrolü taşıyan gemiler İstanbul ve Çanakkale açıklarında beklemeye başladı

Boğaz geçişlerinde gemi yoğunluğu gözlendi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş için 19 Rus petrol tankeri Türk sularında bekliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizini aşmak için Avrupa'nın getirdiği tavan fiyat uygulaması sonrasında Türk boğazlarında petrol taşıyan Rus gemileri bekletiliyor.

Dört petrol şirketi yöneticisi, tankerlerin yükümlülük sigortasının geçiş sırasında geçerli olduğunu gösteren yeni bir belgenin Türk makamlar tarafından talep edildiğini aktardı.

19 petrol tankeri açıkta bekletiliyor

Financial Times gazetesinde yayınlanan ve ticaret şirketlerine dayandırılan haberde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş için 19 petrol tankerinin Türk sularında beklediği ifade edildi.

Türk makamları Rus gemilerinden belge istiyor

Batılı ülkelerin dün Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya başlamasının ardından Türk makamların, Rusya'dan ham petrol taşıyan gemilerden sigorta sözleşmelerinin geçerli olduğunu gösteren yeni belge talep etmesi nedeniyle boğazların girişinde gemi yoğunluğu oluştuğu belirtildi.

Petrolün satış fiyatı varil başına 60 doların altında ise sigorta belgesi veriliyor

Reuters'in haberine göre, Batılı ülkelerin dün uygulamaya geçtiği tavan fiyat uygulamasına göre, Batılı sigorta şirketleri Rus petrolü taşıyan gemileri ancak petrolün satış fiyatı varil başına 60 doların altında olduğu zaman sigortalayabilecek.