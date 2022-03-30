Rus petrolü yeni pazar olarak Asya'ya yöneldi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Avrupa'ya olan petrol satış rakamları düşen Rusya, kendisine yeni pazarlar arıyor.

Rusya'nın savaş sonrası Avrupa ile girdiği sürtüşmenin bir sonucu olarak, kıtaya yönelik petrol ihracatı geriledi.

Rusya'nın Avrupa'ya ihracatı 1-22 Mart arasında günlük 280 bin varil azalarak 1,3 milyon varile gerilerken, Asya'ya ihracatı günlük 220 bin varil arttı

ABD VE AVRUPALI ALICILAR RUS PETROLÜNDEN UZAKLAŞTI

Gerçek zamanlı enerji kargo takip şirketi Vortexa'nın verilerinden derlediği bilgilere göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ABD ve Avrupalı alıcılar, Rus petrolünden uzaklaştı ve petrol kargolarının yönü de değişti. Böylece Rusya'nın Karadeniz ve Baltık Denizi çıkışlı ham petrol kargolarının teslimat noktasında Asya ülkeleri öne çıkmaya başladı.

ASYA'DA EN BÜYÜK ALICI ÇİN VE HİNDİSTAN

Asya'da Rus ham petrolünün en büyük alıcıları ise Çin ve Hindistan oldu. Rusya, Asya'nın mevcut toplam petrol ithalatının yüzde 5'ini tedarik ediyor.

RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL İHRACATCISI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) savaş sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini öngörmüştü. IEA verilerine göre Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından en büyük üçüncü petrol üreticisi ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.