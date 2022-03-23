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    Rus petrolüne AB ambargosu

    Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini korurken, günlük 3,4 milyon varil Rus petrolü AB ambargosu ile karşı karşıya kaldı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 13:49
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    Rus petrolüne AB ambargosu

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması durumunda piyasada günlük yaklaşık 3,4 milyon varil Rus petrolünün riske gireceği tahmin ediliyor.

    Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'e gidecek ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın NATO, G7 ve AB zirvelerine katılması ve cuma günü de Polonya ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Biden'ın bu temasları kapsamında, Avrupa'nın Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması ihtimalinin değerlendirileceği ifade ediliyor. Bazı AB üyesi ülkelerinin de Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getirdiği ancak Almanya ve Hollanda gibi Rus petrolüne bağımlılığı yüksek ülkelerin bu adımı desteklememesi nedeniyle bir karar alınmadığı belirtiliyor.

    YAPTIRIMLAR GENİŞLEDİKÇE TEDARİK SIKINTISI RİSKİ ARTIYOR

    Tüm bu gelişmeler, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilebileceği beklentilerini güçlendiriyor ve küresel petrol piyasalarında yeni bir tedarik sıkıntısının baş gösterebileceği endişelerini artırıyor.

    petrol

    RUS PETROLÜNÜN EN BÜYÜK ALICISI AB

    AB ülkelerinin ABD'ye dahil olarak Rusya'ya petrol ambargosu uygulama ihtimali, gözleri Rusya ve AB ülkeleri arasındaki petrol ticaretine çevirdi.


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