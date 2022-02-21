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Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor

Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor

Küresel ekonomileri etkileyen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik, Rus ekonomisini oluşturan araçlar ve borsasını da olumsuz etkiliyor.