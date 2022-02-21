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Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor
Küresel ekonomileri etkileyen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik, Rus ekonomisini oluşturan araçlar ve borsasını da olumsuz etkiliyor.
- AA
- 21.02.2022 - 16:06
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kayıpları arttı.
DOLAR/RUBLE PARİTESİ 78
Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 1 artarak 78 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1,2 yükselişle 88,62'ye çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), yüzde 8'e yakın değer kaybederek 3,140 puana, RTS endeksi de yüzde 9 azalarak 1,267 puana geriledi.