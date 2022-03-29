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- Rus rublesi dolar karşısında güçlenmeye başladı
Rus rublesi dolar karşısında güçlenmeye başladı
- AA
- 29.03.2022 - 17:00
- Güncelleme : 29.03.2022 - 17:19
Girdiği savaşın ertesinde borsasını kapatan, dost olmayan ülkelerle alışverişini ruble üzerinden yapacağını söyleyen Rusya, girdiği çabalar sonucunda para biriminin kısmen de olsa dolar karşısında tekrar güçlenmesini sağladı.
DOLAR/RUBLE PARİTESİ, 25 ŞUBAT’TAN BU YANA İLK DEFA 83 SEVİYESİNDE
Rusya’nın Batılı ülkelere doğalgaz ihracatında rubleyle ödeme alınacağını duyurmasından bu yana gerileyen dolar/ruble paritesi, 25 Şubat’tan bu yana ilk defa 83 seviyesine indi. Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 6,65 düşüşle 83,7 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 4 düşüşle 92,8’e indi. Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlayan savaş öncesi yaklaşık 80 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken, bu seviyeden yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 25 Şubat’tan bu yana ilk defa 83 seviyesine düştü.