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    Rus rublesi dolar karşısında güçlenmeye başladı

    Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında uğradığı yaptırımlarla ekonomik zorluklar yaşayan Rusya, başka ülkelerde bulunan rezervlerine de erişemeyince para birimi değer kaybetmişti.
    • AA
    • 29.03.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:19
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    Rus rublesi dolar karşısında güçlenmeye başladı

    Girdiği savaşın ertesinde borsasını kapatan, dost olmayan ülkelerle alışverişini ruble üzerinden yapacağını söyleyen Rusya, girdiği çabalar sonucunda para biriminin kısmen de olsa dolar karşısında tekrar güçlenmesini sağladı.

    DOLAR/RUBLE PARİTESİ, 25 ŞUBAT’TAN BU YANA İLK DEFA 83 SEVİYESİNDE

    Rusya’nın Batılı ülkelere doğalgaz ihracatında rubleyle ödeme alınacağını duyurmasından bu yana gerileyen dolar/ruble paritesi, 25 Şubat’tan bu yana ilk defa 83 seviyesine indi. Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 6,65 düşüşle 83,7 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 4 düşüşle 92,8’e indi. Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlayan savaş öncesi yaklaşık 80 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken, bu seviyeden yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 25 Şubat’tan bu yana ilk defa 83 seviyesine düştü.

    Ruble


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