Rus rublesi, dolar karşısında kayıplarını telafi etti

Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşa girdikten sonra yaptırımların etkisiyle para birimi rublenin kayıpları nedeni ile Moskova Borsası'nı kapatmak zorunda kalmışken, şimdi savaş öncesi konuma döndü.

Rusya'nın, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendisine yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar karşısına ticareti aksadı. Rusya, yaptırımlar nedeni ile rezervlerini kullanamaz hale geldi.

Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlara karşılık verdi

Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı atak olarak yaşadığı ekonomik yaptırım çemberinden kurtulmak isteyen Rusya da karşı atağa geçerek elindeki doğalgaz üretim ve tedariki, petrol, gıda ve ihracat gibi kozları bir bir kullandı.

Önce kendisi ile dost olmayan ülkelerin listesini yayınlayan Rusya, ardından bu ülkelerle yapacağı ticareti ruble ile sınırlandırdı.

Gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevrilecek.

1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görürken, 81 rubleye döndü

ABD Başkanı Jeo Biden yönetiminin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken devamında yüzde 30’dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana ilk defa 81 seviyesine düştü.

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 2,54 düşüşle 81 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 3,4 düşüşle 88,4’e indi.

Bu da dolar/ruble paritesinin 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor.

Rus rublesi kayıplarını toparladı

Birbiri üzerine yaptığı ataklar nereni ile Rus rublesi, ABD doları karşısında Rusya’nın Ukrayna işgali öncesindeki değerine geri döndü.

Yüksek enerji fiyatları Rus rublesini destekledi

Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Petrolün varil fiyatı 107 dolar

Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.