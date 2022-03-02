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    Rus rublesinde değer kaybı artıyor

    Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor.
    • AA
    • 02.03.2022 - 14:51
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    Rus rublesinde değer kaybı artıyor

    Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürürken, dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, euro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

    RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

    Rusya Merkez Bankası, para biriminin değerini korumak için bir dizi tedbir aldı. Banka, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

    ULUSLARARASI ŞİRKETLERE DÖVİZ BOZDURMA ZORUNLULUĞU

    Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

    Rus rublesinde değer kaybı artıyor #1


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