Rus turistler, kış ortasında Kekova'da deniz keyfi yaptı

Türkiye'nin büyük bölümünde ağır kış koşulları yaşanırken, Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kış ortasında soğuk havada denize girmenin keyfini yaşadı.

Kendi ülkelerinde dereceler eksiyi gösterirken Kekova’daki hava sıcaklığı, tarihi güzellikler, denizin çekiciliği Rus turistleri adeta büyüledi.

Demre'ye gelen Rus turistler önce ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan Ruslar, yatın üstünde grup halinde oturdu.

Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdikten sonra tarihin, doğanın ve mavinin iç içe olduğu güzellikleri ölümsüzleştiren turistler, denizi izledi. Hamidiye Koyu'ndan geçen yat, Gökkaya Koyu'nda yüzme molası verdi.

HAVA 14, SU 17 DERECE

Hava sıcaklığının 14 derece, deniz suyu sıcaklığının 16-17 derece civarında olduğu havada, bazı Rus turistler Yatın üstünden denize atladı. Denizden çıkan turistler soğuk su ile duş aldı.

Turistler, yüzme sonrası Aşıklar Mağarası'nı gezdi. Yat turu başladığı Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

“MUHTEŞEM BİR GÜN GEÇİRDİM”

Rus Evgenii Razumeyko, "Muhteşem bir gün geçirdim. İlk kez geldiğim Türkiye'de büyülendim. Kekova çok harika bir yer. Bu mevsimde denize girmek, benim için bir rüya. Deniz çok güzel. Denizin suyu masmaviydi. Rusya'da hava sıcaklığı eksi 10 ile eksi 20 derece arasında idi. Ben bu havayı ancak yazın bulabilirim Rusya'da." dedi.

“RUSYA'DA YAZI GÖREBİLİRİM. AMA BU KADAR GÜZEL DENİZİ GÖREMEM”

Alexey Gamaley, "İlk kez Türkiye'ye geldim. Türkiye harika bir ülke. Kekova başka bir güzel. Kışın denize girdim. Sanki bir rüya. Deniz çok güzeldi. Bu hava sıcaklığını Rusya'da yazı görebilirim. Ama bu kadar güzel denizi göremem." diye konuştu.

“SU BANA GÖRE SICAKTI”

Diana Dorofeeva da, "İlk kez Türkiye'ye geldim. Türkiye ve Türkler beni büyüledi. Bugün Kekova'da tatilimin en güzel gününü yaşadım. Bu mevsimde denize girmenin mutluğunu yaşadım. Deniz çok güzeldi. Su da bana göre sıcaktı. Türkiye'yi çok sevdim. Yine geleceğim." dedi.