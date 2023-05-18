Rus turistler, rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi Turizmde geçen yıl çarpıcı bir artış kaydeden Türkiye, bu sezonda da yoğun sayıda turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Rusya'dan Türkiye'ye tatil talebinde artış var.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Türkiye'de tatil paketi fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 30'luk indirimin ardından yoğun talep yaşandığını duyurdu.

Konaklama maliyetleri düşünce talep arttı

Birlikte konuya dair yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yaz aylarında ve mayıs tatillerinde Türkiye'de tatil talebi, fiyatlardaki keskin artış nedeniyle 2023'te tur operatörlerinin beklentilerinin belirgin şekilde altında kaldı.



Ancak artık Türk otelcilerin konaklama maliyetlerinin yüzde 15-30 veya daha fazla düşmesinin ardından satışlar artmaya devam ediyor.

Otel fiyatlarında azalma

Premium otellerin fiyatlarının ortalama yüzde 15 ve ekonomik otellerin yüzde 30-40 oranında düştüğü kaydedildi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Rusya'dan turistlerin, ilk sırada yine Türkiye'yi tercih etmesi bekleniyor.

Turizm gelirinde çarpıcı artış

Turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu.