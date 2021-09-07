Rus turistlerin gözdesi bu yıl da Türkiye oldu

Rus turistlerin gözdesi bu yıl da Türkiye oldu

ATOR Başkanı Maya Lomidze, Rus turistler nezdinde Türkiye’nin 2021’de en popüler tatil noktası olduğunu belirtti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya-Türkiye arasındaki turizm verilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Rus turistler nezdinde Türkiye’nin 2021’de en popüler tatil noktası olduğunu belirten Lomidze, Rusların Türkiye'de tatil taleplerinin başka ülkelerle kıyaslanamayacak boyutta olduğunu söyledi.

Bu yıl yaklaşık 20 milyon vatandaşın Rusya içerisinde tatil yaptığını anlatan Lomidze, “Bütçe dostu alternatifler arasında Rusya’da tatil yapmak en uygun fiyatlı seçenek konumunda.” diye konuştu.

TÜRKİYE RUSLARIN İLK TERCİHİ

Yurt dışında tatile yönelik talepte ise Türkiye’nin açık ara lider konumda olduğuna işaret eden Lomidze, “Rus turistler nezdinde Türkiye 2021’de en popüler tatil noktası. Turizm amaçlı ziyaret edilebilecek 40 ülke var ancak Türkiye’de tatile yönelik talep, bu ülkelerle kıyas edilemeyecek boyutta.” dedi.

YIL SONUNA KADAR 4,5 MİLYON TURİST DAHA

2019’da yaklaşık 6 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsatan Lomidze, “2021’de ise 2020’ye kıyasla turist akışı belirgin şekilde daha yüksek. Yıl sonuna kadar Türkiye’yi yaklaşık 4 ila 4,5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.