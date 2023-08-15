Rus Ural petrolü tavan fiyatı aştı! Varil fiyatı 70 doların üzerinde Brent petrolün varil fiyatı 84,2 dolardan işlem görürken, Ural petrolünün varili ise ortalama 70,3 dolardan satılıyor.

AA

Avrupa, Rusya petrolüne, Ukrayna ile girdiği savaştan kaynaklanan bir kararla tavan fiyat uygulaması getirmişti.

Rus Ural petrolünün varil fiyatı, 15 Temmuz-14 Ağustos arasında varil başına ortalama 70,3 dolarla Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta izleme döneminde, Brent petrolün varil fiyatının ise 84,2 dolar olduğu belirtildi.

Ural petrolü tavan fiyatın üzerinde işlem görüyor

Böylelikle Ural petrolü, Avrupa Birliği ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Limit aşımı 64,37 dolarla temmuz ayında gerçekleşti

Rusya Maliye Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ural petrolünün ortalama varil fiyatının temmuzda 64,37 dolarla ilk kez AB'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktığını bildirmişti.