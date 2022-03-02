Rus varlıklarından çıkış kısıtlanacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ekonomiyi güçlendirme tedbirlerinden biri olarak Rus varlıklarından çekilmeye geçici kısıtlamalar getirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı vermişti. Mişusin'den Rusya ekonomisini toparlamak adına bir adım daha geldi.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesine yönelik yaptırımları değerlendirmek üzere hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

RUS VARLIKLARINDAN ÇEKİLMEYE GEÇİCİ KISITLAMA GETİRİLDİ

Yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımcıların siyasi nedenlerden ötürü adımlar atmak zorunda kaldığını belirten Mişustin, "İş dünyasına dengeli kararlar alma imkanı sağlamak amacıyla Rus varlıklarından çekilmeye geçici kısıtlamalar getirilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi hazırlandı." dedi.

İTHALAT İKAMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILDI

Mişustin, yaptırımlara karşı ithalat ikamesine yönelik adımların önem kazandığına işaret ederek, "Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere de ilave destek verilecek. ABD ve Avrupa Birliği, yaptırım baskısını artırarak doğrudan Rus vatandaşlarını hedef alıyor." diye konuştu.

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşadığını belirten Mişustin, yaptırıma uğrayan şirketler ve bu şirketlerle birlikte çalışan Ruslara yönelik desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.