Rus yetkili uyardı: Petrol fiyatları 300 dolara çıkabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolünü almayı durdurması halinde, fiyatın varil başına 300 dolara çıkmasını beklediklerini paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ekonomik yaptırımların sonu Rusya'dan petrol almamaya kadar uzanırsa, dünyayı bekleyen sorunlar dile geldi.

"FİYATLAR VARİL BAŞINA 300 DOLARA ÇIKABİLİR"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolünü almayı durdurmaları halinde, fiyatların varil başına 300 dolara çıkabileceğini söyledi.

Novak, başkent Moskova'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji sektörüne etkilerini değerlendirdi.

"VERGİLENDİRME SİSTEMİNİ PİYASADAKİ PETROL FİYATLARINA DENK HALE GETİRMELİYİZ"

Rus petrol sektörünün vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler yapılacağına işaret eden Novak, "Ürünlerimizin bir kısmı şu anda indirimle satılıyor. Şirketlerimizin zarara uğramaması için vergilendirme sistemini piyasadaki petrol fiyatlarına denk hale getirmeliyiz." diye konuştu.

İNGİLTERE VE ABD RUS PETROLÜNÜ ALMAYI DURDURDU

Novak, ABD ve İngiltere'nin Rus petrolü almayı durdurma kararı aldığını anımsatarak, "Bunun etkisi az oldu çünkü bu ülkelere sevkiyatımız düşük seviyede. ABD'ye tüm petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü sevk ediyorduk." dedi.

Rusya'nın, yaptırım baskısına rağmen petrol ve doğalgaz üretimini tam kapasiteyle sürdürdüğünün altını çizen Novak, "Ocak ve şubatta üretimimiz geçen yıla kıyasla daha da yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

"RUSYA'DAN ABD'YE URANYUM TEDARİKİ YASAKLANABİLİR"

Novak, Rus petrol üreticilerinin ihracat rotalarını çeşitlendirmeye başladıklarını vurgulayarak, "Petrol üreticileri, sevkiyatlarını batı istikametinden doğu istikametine yönlendirmeye başladılar bile." dedi.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamaları halinde fiyatların önemli oranda artacağı öngörüsünde bulunan Novak, "Eğer böyle bir adam atarlarsa, petrol fiyatı 300 dolara hatta bazılarına göre 500 dolara kadar çıkacak." dedi.

Novak, Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle ABD'ye uranyum tedarikinin yasaklanması konusunun da gündemlerinde olduğunu bildirdi.