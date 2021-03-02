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    Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana arttı

    Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.
    • AA
    • 02.03.2021 - 13:18
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    Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana arttı

    Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a bağlı SberIndex'ten yapılan açıklamada, vatandaşların koronavirüs salgınıyla ilgili algıladıkları risk seviyesinin azaldığı belirtildi.

    RUSLARIN RİSK ALGISI AZALINCA

    Risk algısının azalması nedeniyle Rusların harcamalarını artırdıklarına işaret edilen açıklamada, "Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti." denildi.

    Açıklamada, şubatta gıda ürünlerine yönelik harcamaların bir önceki aya göre yüzde 5,4, gıda dışı perakende ürünlere yönelik harcamaların ise yüzde 8,7 arttığı kaydedildi.

    Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana arttı #1

    RUSYA'DA GIDA FİYATLARI AB'YE KIYASLA 7,5 KAT ARTTI

    Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, Rusya'da gıda fiyatları, Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükselerek AB'ye kıyasla 7,5 kat fazla artış kaydetti.

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