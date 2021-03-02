Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana arttı

Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana arttı

Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a bağlı SberIndex'ten yapılan açıklamada, vatandaşların koronavirüs salgınıyla ilgili algıladıkları risk seviyesinin azaldığı belirtildi.

RUSLARIN RİSK ALGISI AZALINCA

Risk algısının azalması nedeniyle Rusların harcamalarını artırdıklarına işaret edilen açıklamada, "Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti." denildi.

Açıklamada, şubatta gıda ürünlerine yönelik harcamaların bir önceki aya göre yüzde 5,4, gıda dışı perakende ürünlere yönelik harcamaların ise yüzde 8,7 arttığı kaydedildi.

RUSYA'DA GIDA FİYATLARI AB'YE KIYASLA 7,5 KAT ARTTI

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, Rusya'da gıda fiyatları, Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükselerek AB'ye kıyasla 7,5 kat fazla artış kaydetti.