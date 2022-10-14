Eylülde Rusların Türkiye'deki konut yatırımı 3'e katlandı

TÜİK, bugün eylül ayı konut satış istatistiklerini ve yabancılara satışın ayrıntılarını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, Rusların Türkiye'deki konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 199 artarak 9 bin 311 adede ulaştı.

Ülke genelinde yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu.

En çok konut İstanbul'da satıldı

Yılın 9 ayında en çok konut satılan il 19 bin 594 adetle İstanbul oldu. Ülke genelinde yabancılara her 100 konut satışından yaklaşık 40 adedinin İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

İstanbul'u 14 bin 656 adetle Antalya, 2 bin 596 ile Mersin, 2 bin 295 ile Ankara, 1.532 ile Bursa, 1.375 ile Yalova, 1.054 ile Sakarya takip etti. İzmir, Samsun ve Trabzon da ilk 10'da yer aldı.

Savaşın etkisi atışlara yansıdı

Ocak-eylül döneminde Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Rusya-Ukrayna savaşı etkisini gösterdi. Mart ayı ile birlikte bu iki ülke vatandaşlarının da Türkiye'den aldığı konut adedinde hızlı artış yaşandı.

Rusların konut alımında yüzde 199 artış

Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 199 artarak 9 bin 311 adede ulaştı. Ruslar geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 115 adet konut alımı gerçekleştirmişti.

Ukrayna vatandaşlarının konut alımında yüzde 125 artış

Ukraynalıların aldığı konut adedi ise yüzde 125 artarak 1.775'e yükseldi.

Yılın 9 ayında İranlılar 6 bin 540, Iraklılar 5 bin 255, Almanya vatandaşları 2 bin 58, Kazakistanlılar 2 bin 45, Afganistanlılar 1.487, Kuveytliler 1.318, Yemenliler 1.045, ABD'liler ise 1.032 adet konut aldı.

"Türkiye'nin yakaladığı bu talebi iyi değerlendirmesi önemli"

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, yabancıya toplam konut satışında ivme yavaşlasa da Rusların talebinin hızla devam ettiğini söyledi.

Ocak-eylül döneminde yabancılara 50 bin adede yakın konut satıldığını dile getiren Akbal, bu süreçte neredeyse her 5 konuttan birisini Rusların aldığını bildirdi.

AA'nın haberine göre sektör temsilcileri, emlak talep eğiliminde Ruslar için şu an Türkiye'nin lider olduğu görüşü hakim. Rus ve Ukraynalıların alımları Antalya'yı temmuzda yabancıya konut satan iller sıralamasında 68 ay sonra zirveye taşıdı.