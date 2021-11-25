Rusların yıllık kripto para işlem hacmi 5 milyar dolar

Rusya Merkez Bankası, kripto para kullanımı ile ilgili önemli bir veri paylaşarak, Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacminin yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde olduğunu açıkladı.

Kripto paralar tüm ülkelerin gündeminde yer alırken Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya, ülkedeki kripto para birimleri ve madencilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yansıdı.

"İŞLEM HACMİ, YABANCI MENKUL KIYMETLERE YAPILAN YATIRIMLARA YAKLAŞTI"

Rusların yabancı menkul kıymetlere yapılan yatırımlarının geçen yıl 6,3 milyar dolar düzeyinde olduğuna işaret edilen açıklamada, “Rusya’da vatandaşların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacmi, yabancı menkul kıymetlere yapılan yatırımlara yaklaşarak, yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor.” ifadesi kullanıldı.

"BU HACMİN BİR KISMI, MADENCİLİK SONUCUNDA ELDE EDİLEN DİJİTAL PARA BİRİMİNİN SATIŞINDAN OLUŞUYOR"

Açıklamada, “Söz konusu hacmin tümüyle dijital para birimlerine akış olarak değerlendirilmemesi gerekir. Ticaret cirosuna ilişkin veriler, alternatif alım ve satışları yansıtabilir. Ayrıca, bu hacmin bir kısmı, madencilik sonucunda elde edilen dijital para biriminin satışından oluşmaktadır.” denildi.

Rus yasalarına göre, ülkede mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para kullanılması yasakken, şirketlerin ve bireylerin dijital finansal varlıklar olarak kripto paralara yatırım yapmaları serbest durumda.