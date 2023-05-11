Rusya, 2022'de Hindistan'a her zamankinden 10 kat fazla petrol gönderdi Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kısıtlamalara maruz kaldığı için petrol ihracatını Hindistan ve Çin başta olmak üzere farklı pazarlara yoğunlaştırdı.

AA Yaptırımlar nedeni ile Avrupa'ya petrol satamayan Rusya, kendisine yeni pazarlar aradı. Rusya için Hindistan, petrolde önemli bir ihracat kapısı oldu. Bu ülkeye daha uygun fiyatla petrol satan Rusya'nın fiyatını daha da düşürerek petrol satmaya devam etmesi bekleniyor. Rusya'nın petrol ihracatında önemli yer tutan Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatı 2022'de 10 kat artış gösterdi. BBC'nin haberine göre devlet kontrolündeki Bank of Baroda, Rusya'dan ham petrol alımının arttığını, aynı zamanda yaklaşık 5 milyar dolar tasarruf edildiğini açıkladı. Hindistan, petrolden ton başına 89 dolar kazandı Bankanın verilerine göre Hindistan, geçen mali yılda Rusya'dan ham petrol satın alarak ton başına yaklaşık 89 dolar kazanç sağladı. Rusya'nın payı yüzde 27'den yüzde 20'yi çıktı Hindistan'ın 2021'de yıllık ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Rus petrolü, bankanın verilerine göre şu an neredeyse yüzde 20 seviyesine ulaştı. Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşına bakış açısı Hindistan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın saldırılarını açıkça desteklememiş olsa da "işgal", "savaş" ve kınama anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmıştı. Hint yetkililer, milyonlarca kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bir ülke olarak yüksek fiyattan petrol alamayacaklarını ve Rusya'dan petrol ithalatını sürdüreceklerini açıklamıştı.