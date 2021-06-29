Rusya, ABD'den gelen ruble cinsi tahvil taleplerini reddedecek

Rusya Maliye Bakanlığı, daha önce ABD'nin aldığı bir karar nedeniyle, ABD merkezli yatırımcıların ruble cinsinden tahvil ihalelerine katılım taleplerinin reddedileceğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Rus ruble cinsinden tahvillere (OFZ) yönelik yaptırım kararının 14 Haziran itibarıyla devreye girdiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar nedeniyle ABD merkezli yatırımcıların OFZ ihalelerine giremeyeceğinin belirtildiği açıklamada, “ABD merkezli yatırımcıların OFZ ihalelerine katılım talepleri veya talimatları reddedilecektir.” denildi.

ABD’NİN RUS OFZ’LERİNE YÖNELİK YAPTIRIM KARARINA KARŞI

ABD Hazine Bakanlığı, 15 Nisan’da aldığı kararla, Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ve Rusya Ulusal Varlık Fonu tarafından ihraç edilen tahviller için birincil piyasalara erişimi yasaklamıştı.