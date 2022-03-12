Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını açıklayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin eylemlerine yönelik yaptırım listesinin hazır olduğunu ve yakında açıklanacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin eylemlerine yönelik yaptırım listesinin hazırladıklarını bildirdi.

"RUSYA, ABD'NİN YAPTIRIM KARARLARINDAN KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Ryabkov, Rus Perviy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin yaptırım kararlarının olumsuz etkilerinden kendisini korumak için çalışacağını, bunun için fırsatlar bulunduğunu belirtti.

ABD'nin eylemlerine yaptırım kararları ile cevap vereceklerini ifade eden Ryabkov, "Liste hazır, bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu genel olarak günlük işlerimizin bir parçası. Yakında bunlar açıklanacak." dedi.

"YAPTIRIMLAR ASKERİ OPERASYONLARDAN BAĞIMSIZ İLAN EDİLDİ"

Yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile ilgili olmadığını dile getiren Ryabkov, "Bu duruma (yaptırımlara) hazırlanıyorduk. Yaptırımlar özel askeri operasyondan bağımsız, onunla ilgili değil. Bu operasyon olmasaydı bile tüm bu yaptırımları hayata geçirmek için Washington ve yandaşları yine bir sebep bulurdu." diye konuştu.

"WASHİNGTON RUSYA'YA AÇIKÇA EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETTİ

Batı ülkelerinin "maskelerini çıkardığını" ve Rusya'ya "açıkça ekonomik savaş ilan ettiğini" belirten Ryabkov, ABD'nin ülkesine karşı benzeri görülmemiş yaptırım savaşı karşısında artık ortak güvenin imkansız olduğunu bildirdi.