Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
580.013
-0.60%
BTXN Coin
39.22
2.29%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını açıklayacak

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin eylemlerine yönelik yaptırım listesinin hazır olduğunu ve yakında açıklanacağını duyurdu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, ABD'ye karşı yaptırım kararlarını açıklayacak

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin eylemlerine yönelik yaptırım listesinin hazırladıklarını bildirdi.

    "RUSYA, ABD'NİN YAPTIRIM KARARLARINDAN KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

    Ryabkov, Rus Perviy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin yaptırım kararlarının olumsuz etkilerinden kendisini korumak için çalışacağını, bunun için fırsatlar bulunduğunu belirtti.

    ABD'nin eylemlerine yaptırım kararları ile cevap vereceklerini ifade eden Ryabkov, "Liste hazır, bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu genel olarak günlük işlerimizin bir parçası. Yakında bunlar açıklanacak." dedi.

    Rusya, ABD ye karşı yaptırım kararlarını açıklayacak #1

    "YAPTIRIMLAR ASKERİ OPERASYONLARDAN BAĞIMSIZ İLAN EDİLDİ"

    Yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile ilgili olmadığını dile getiren Ryabkov, "Bu duruma (yaptırımlara) hazırlanıyorduk. Yaptırımlar özel askeri operasyondan bağımsız, onunla ilgili değil. Bu operasyon olmasaydı bile tüm bu yaptırımları hayata geçirmek için Washington ve yandaşları yine bir sebep bulurdu." diye konuştu.

    "WASHİNGTON RUSYA'YA AÇIKÇA EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETTİ

    Batı ülkelerinin "maskelerini çıkardığını" ve Rusya'ya "açıkça ekonomik savaş ilan ettiğini" belirten Ryabkov, ABD'nin ülkesine karşı benzeri görülmemiş yaptırım savaşı karşısında artık ortak güvenin imkansız olduğunu bildirdi.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Ukrayna'da savaşın maliyeti belli oldu
    Dünya

    Ukrayna'da savaşın maliyeti belli oldu

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap
    Kitap

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap

    Görüş Bildir