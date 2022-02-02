Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu

Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurduğunu açıkladı.

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan’a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İHRACATI DURDURMA KARARI ÇİFTÇİYİ KORUMAK İÇİN ALINDI

Açıklamada, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurma kararının Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu vurgulandı.