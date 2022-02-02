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    Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu

    Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurduğunu açıkladı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 09:58
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    Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu

    Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan’a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

    İHRACATI DURDURMA KARARI ÇİFTÇİYİ KORUMAK İÇİN ALINDI

    Açıklamada, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurma kararının Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu vurgulandı.

    Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu #1


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