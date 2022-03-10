Rusya, artık Uluslararası Ödemeler Bankası'na erişemeyecek

Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaş nedeni ile Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hizmetlerine erişimi askıya alındı.

Rusya'nın kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlarıdan kendi merkez bankasını korumak için devreye sokacağı Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) kozu elinden alındı.

Rusya'nın BIS hizmetleri sözcüsü, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın, bütün BIS hizmetlerine erişiminin askıya alındığını bildirdi.

BIS, RUSYA MERKEZ BANKASINA YÖNELİK YAPTIRIMLARI ATLATMAK İÇİN KULLANILAMAYACAK

BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik bütün uluslararası yaptırım kararlarını takip ettiğini belirten sözcü, BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik yaptırımları atlatmak için kullanılamayacağını kaydetti.

BANKA, BIS'E ERİŞEMEYECEK

Sözcü, karar doğrultusunda Rusya Merkez Bankası'nın BIS hizmetlerine erişemeyeceğini, kurumun toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılamayacağını bildirdi.

BIS SİSTEMİNİN 60'TAN FAZLA ÜYESİ VAR

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu BIS, 1930 yılında Basel şehrinde kuruldu. BIS'in aralarında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da yer aldığı 60'tan fazla üyesi bulunuyor.

BIS, MERKEZ BANKASI GÖREVİ GÖRÜYOR

BIS, uluslararası parasal ve finansal iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kurum, merkez bankaları için bir banka görevi görüyor.

BIS'in, üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordinasyonu sağlamak ve merkez bankaları arasında para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri bulunuyor.