Petrol
116.18
4.53%
Euro
16.51
1.54%
Dolar
14.92
1.82%
Altın
959.40
2.21%
Borsa
2042
-0.06%
Bitcoin
590.540
-3.99%
BTXN Coin
38.97
1.66%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Rusya, artık Uluslararası Ödemeler Bankası'na erişemeyecek

    Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaş nedeni ile Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hizmetlerine erişimi askıya alındı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, artık Uluslararası Ödemeler Bankası'na erişemeyecek

    Rusya'nın kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlarıdan kendi merkez bankasını korumak için devreye sokacağı Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) kozu elinden alındı.

    Rusya'nın BIS hizmetleri sözcüsü, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın, bütün BIS hizmetlerine erişiminin askıya alındığını bildirdi.

    BIS, RUSYA MERKEZ BANKASINA YÖNELİK YAPTIRIMLARI ATLATMAK İÇİN KULLANILAMAYACAK

    BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik bütün uluslararası yaptırım kararlarını takip ettiğini belirten sözcü, BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik yaptırımları atlatmak için kullanılamayacağını kaydetti.

    BANKA, BIS'E ERİŞEMEYECEK

    Sözcü, karar doğrultusunda Rusya Merkez Bankası'nın BIS hizmetlerine erişemeyeceğini, kurumun toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılamayacağını bildirdi.

    BIS

    BIS SİSTEMİNİN 60'TAN FAZLA ÜYESİ VAR

    İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu BIS, 1930 yılında Basel şehrinde kuruldu. BIS'in aralarında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da yer aldığı 60'tan fazla üyesi bulunuyor.

    BIS, MERKEZ BANKASI GÖREVİ GÖRÜYOR

    BIS, uluslararası parasal ve finansal iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kurum, merkez bankaları için bir banka görevi görüyor.

    BIS'in, üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordinasyonu sağlamak ve merkez bankaları arasında para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri bulunuyor.


    İlginizi Çekebilir

    Andy Murray'den Ukrayna'ya maddi destek
    Tenis

    Andy Murray'den Ukrayna'ya maddi destek

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Küresel piyasalar yön arayışında
    Ekonomi

    Küresel piyasalar yön arayışında

    Görüş Bildir