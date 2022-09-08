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    Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı

    Rusya'nın petrolü gelirlerinin önemli bir kısmını oluştururken girdiği Ukrayna savaşı nedeni ile kayıplar veriyordu.
    • 08.09.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 16:59
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    Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı

    Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın sonunda Avrupa ülkelerinde yaptırımlara maruz kaldı. Bu durum özellikle enerjideki kazançlarını törpüledi.

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova Finans Forumu’nda bir konuşma yaparak Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Rusya’nın enerji gelirleri yüzde 50 artı"

    Mişustin, burada, Batılı ülkelerin Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamalarına rağmen Rusya’nın enerji gelirlerinin yüzde 50 artığını söyledi.

    "Yaptırımları başlatanların varsaydığı gibi yıkıcı olmadı"

    AA'nın haberine göre, Rusya’daki tüketici talebinde dip noktanın geçildiğini anlatan Mişustin, “Ekonomi, yeni gerçeklere uyum sağlıyor. Bir miktar yavaşlama elbette kaçınılmazdı, ancak yaptırımları başlatanların varsaydığı gibi yıkıcı olmadı.” dedi.

    Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya nın petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı #1

    Şimdiki yaptırımları 2009 krizindeki küçülme ile kıyasladı

    Rus ekonomisinin ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 küçüldüğünü belirten Mişustin, “Kıyaslamak gerekirse, 2009 krizinde ekonomideki küçülme 7 kat daha fazlaydı. O dönem dış kısıtlamalar da yoktu.” diye konuştu.

    Sınırlara girişimi, gelirleri artırdı

    Mişustin, Rusya’nın enerji ihracat gelirlerinin artığına da dikkati çekerek, "Enerji ihracatımızı sınırlama girişimi, bütçemizin petrol ve gaz gelirlerinde doğal bir artışa yol açtı, neredeyse yüzde 50 oranında.” ifadesini kullandı.


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