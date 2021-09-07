Rusya, Bitcoin'i tanımaya hazır değil

Kripto para piyasasının en çok kullanılan para birimi olan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edildiği bir zamanda Kremlin konuya temkinli yaklaştığına dair demeç yayınladı.

Rusya, Bitcoin'i yasal para olarak görmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Bitcoin’i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir.” yaklaşımını tekrarladı.

EL SALVADOR'UN BITCOIN'İ RESMİ PARA BİRİMİ OLARAK KULLANMA KARARINA KARŞI AÇIKLAMA

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un, kripto para birimi Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanmaya başlamasını değerlendirdi.

Rusya’nın böyle bir adım atmaya henüz hazır olmadığına işaret eden Peskov, “Rusya'nın bu tür adımlara hazır olmadığı açık. Şimdiye kadar bu tür adımları atmak için en ufak bir neden de bulunmuyor.” diye konuştu.

“KRİPTO PARALAR, GELENEKSEL MALİ ARAÇLARLA BİR TUTULAMAZ”

Kripto paraların geleneksel mali araçlarla bir tutulmaması gerektiğini savunan Peskov, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir.” dedi.