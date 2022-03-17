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    Rusya, dış borcunu ödemeye başladı

    Ukrayna ile girdiği savaşta ekonomik yaptırımlara uğrayan Rusya, yaşadığı sarsıntıyı gidermeye yönelik önlemler almaya devam ediyor.
    • AA
    • 17.03.2022 - 14:45
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    Rusya, dış borcunu ödemeye başladı

    Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali doğmuştu.

    SÜREÇ BELİRSİZDİ

    ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğu duyurulmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç belirsizliğe girmişti.

    Rusya

    117 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

    Rusya hükümeti, yaptırımların ardından dış borcuna yönelik ilk ödemeyi yaptığına dair, vadesi dün gelen 117 milyon dolar bedelli tahviller için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiğini duyurdu.


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