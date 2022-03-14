Rusya, dış borcunu rubleyle ödemeye hazırlanıyor

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacağını ileri sürdü.

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaş kaynaklı karşılaştığı ekonomik yaptırımlarla dış borç ödelmelerini dövizle yapmak konusunda zorluklar yaşıyor.

DÖVİZLE DIŞ BORÇ ÖDENMESİNE KURALLAR GETİRİLDİ

Rusya Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildiği belirtildi.

BORÇLARIN DÖVİZLE ÖDENMESİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ KISITLAMALARA BAĞLI

Buna göre, borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, “Bu ödemelerin gerçekleşmesi, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır.” denildi.

"DÖVİZLE ÖDEMENEZSE BORÇLAR RUBLE İLE KAPATILIR"

Açıklamada, “Eğer yabancı bankalar dövizle ödeme gerçekleştirmezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi ruble ile yapar.” ifadesine yer verildi.