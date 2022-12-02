Rusya dış ticarette rublenin payını yükseltti

Rusya, uzun yıllar önce dış ticarette kendi para birimini devreye sokmuştu ancak Ukrayna ile girdiği savaşla bu hamlelerini artırdı.

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Mali İstikrar Görünümü" raporu yayınlandı.

Rapora göre, Rusya'nın dış ticaretinde doların payı, bu yılın 9 ayında yüzde 34'e düşerken, rublenin payı yüzde 32,4'e çıktı.

"Alternatif para birimlerine geçmek zorlu bir süreç"



Uluslararası ödemelerde alternatif para birimlerine geçmenin zorlu bir süreç olduğuna işaret edilen raporda, "Bunun için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir. Şu anda bu altyapı kuruluyor. Halihazırda dış ödemelerin neredeyse yüzde 50'si dolar ve euro dışındaki alternatif para birimleriyle yapılıyor. Bu oran, yıla başlarken yüzde 21 düzeyindeydi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın ihracatında doların payı yüzde 52'den yüzde 34'e düştü

Dolar ve euroya alternatif olarak ruble ve yuan ile ödemelerin ön plana çıktığı bilgisine yer verilen raporda, Rusya'nın ihracatında doların payının yılın 9 ayında yüzde 52'den yüzde 34'e düştüğü bildirildi.

Rublenin payının ise söz konusu dönemde yüzde 12,3'ten yüzde 32,4'e çıktığı belirtilen raporda, yuanın payının yüzde 0,4'ten yüzde 14'e yükseldiği, euronun payının ise yüzde 35'ten yüzde 19'a gerilediği kaydedildi.

Bankalarının zararı azaldı

AA'nın haberine göre, raporda, Rus bankalarının temmuz başında 1,5 trilyon ruble seviyesinde olan zarar miktarını, 1 Kasım itibarıyla 400 milyar ruble seviyesine düşürdüğü bildirildi.