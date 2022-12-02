Petrol
87.17
0.33%
Euro
19.6003
-0.08%
Dolar
18.6383
0.03%
Altın
1.079
-0.06%
Borsa
5043
-0.06%
Bitcoin
321.169
-0.65%
BTXN Coin
5.50
-1.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Rusya dış ticarette rublenin payını yükseltti

    Rusya, uzun yıllar önce dış ticarette kendi para birimini devreye sokmuştu ancak Ukrayna ile girdiği savaşla bu hamlelerini artırdı.
    • 02.12.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya dış ticarette rublenin payını yükseltti

    Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Mali İstikrar Görünümü" raporu yayınlandı.

    Rapora göre, Rusya'nın dış ticaretinde doların payı, bu yılın 9 ayında yüzde 34'e düşerken, rublenin payı yüzde 32,4'e çıktı.

    "Alternatif para birimlerine geçmek zorlu bir süreç"

    Uluslararası ödemelerde alternatif para birimlerine geçmenin zorlu bir süreç olduğuna işaret edilen raporda, "Bunun için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir. Şu anda bu altyapı kuruluyor. Halihazırda dış ödemelerin neredeyse yüzde 50'si dolar ve euro dışındaki alternatif para birimleriyle yapılıyor. Bu oran, yıla başlarken yüzde 21 düzeyindeydi." ifadeleri kullanıldı.

    Rusya'nın ihracatında doların payı yüzde 52'den yüzde 34'e düştü

    Dolar ve euroya alternatif olarak ruble ve yuan ile ödemelerin ön plana çıktığı bilgisine yer verilen raporda, Rusya'nın ihracatında doların payının yılın 9 ayında yüzde 52'den yüzde 34'e düştüğü bildirildi.

    Rublenin payının ise söz konusu dönemde yüzde 12,3'ten yüzde 32,4'e çıktığı belirtilen raporda, yuanın payının yüzde 0,4'ten yüzde 14'e yükseldiği, euronun payının ise yüzde 35'ten yüzde 19'a gerilediği kaydedildi.

    Ruble

    Bankalarının zararı azaldı

    AA'nın haberine göre, raporda, Rus bankalarının temmuz başında 1,5 trilyon ruble seviyesinde olan zarar miktarını, 1 Kasım itibarıyla 400 milyar ruble seviyesine düşürdüğü bildirildi.


    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı
    İç Haber

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü
    3. Sayfa

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir