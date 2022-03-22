Rusya, dolar cinsi bir devlet tahvili ödemesini daha yaptı

Rusya, dolar cinsi bir devlet tahvili ödemesini daha yaptı

Rusya, dolar cinsi bir devlet tahvilinin kupon ödemesi olan 2029 vadeli dolar cinsi devlet tahvilinin kupon ödemesini gerçekleştirdi.

Rusya'nın savaş ortamında ekonomik yaptırımlarla sıkışmış bir halde iken bir borcunu ödemesi ile ilgili muhabir banka JPMorgan Chase & Co, kupon ödemesini işleme koydu.

RUSYA'NIN İKİNCİ DOLAR CİNSİ DEVLET TAHVİLİ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİ

Böylece Rusya, yakın zamanda ikinci kez dolar cinsi devlet tahvilini temerrüde düşürmekten kurtulmuş oldu.

Rusya'nın 2029 vadeli devlet tahvilinin kupon ödemesi olan 66 milyon doları, tahvil sahiplerine pazartesi yapması gerekiyordu.

Rusya geçen hafta, kupon ödeme vadesi gelmiş dolar cinsi iki devlet tahvilini biraz gecikmeyle ödemişti.

40 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME DAHA VAR

Rusya'nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor. Ukrayna krizi öncesinde bunun kabaca 20 milyar doları, Rusya dışındaki yatırım fonlarının ve fon yöneticilerinin elinde bulunuyordu.

Ülkenin 28 Mart'ta 102 milyon dolarlık ve 31 Mart'ta da 447 milyon dolarlık ödemesi daha bulunuyor.

Yılın en büyük ödemesi olan 2 milyar dolarlık ilk ana para ödemesinin ise 4 Nisan'da süresi doluyor.