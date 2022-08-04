Rusya, dolar ve euro kullanımı azaltmaya yönelik ek tedbir alacak

Rusya Merkez Bankası, ekonomi politikasında yeni bir karar alarak dolar ve euro kullanımını azaltmaya yönelik ek tedbirler alınacağını duyurdu.

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası özellikle Avrupa ülkelerinin uyguladığı kısıtlamalar nedeni ile ekonomisi sorunlar yaşayan Rusya, üst üste yeni kararlar alıyor.

Rusya Merkez Bankası, Rus devlet şirketlerinin dolar ve euro birikimlerini yaptırım uygulamayan ülkelerin para birimlerine dönüştürmelerine yönelik tavsiyede bulundu.

Dövizde bankacılık sistemi azaltılacak

Merkez Bankası, dost olmayan ülkelerin attığı adımlar nedeniyle ABD doları ve euro kullanımının riskler barındırdığını belirterek, söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurdu.

Raporda finans kurumları öncelikli

AA'nın haberine göre, Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Finans piyasası: Güncel koşullarda yeni zorluklar" adlı raporda, finans kurumlarının istikrarının ve ekonominin yapısal dönüşümüne katılımlarını sağlamanın ana önceliklerden biri olduğu belirtildi.

Ekonomik kalkınmayı finanse etmek için borç ve öz sermaye araçlarının genişletilmesi gerekiyor

Kalkınmaya yönelik kurumların ve devlet garantilerinin rolünün yakın gelecekte önemli ölçüde artacağına işaret edilen raporda, ekonomik kalkınmayı finanse etmek için borç ve öz sermaye araçlarının genişletilmesinin de son derece önemli vurgulandı.

"ABD doları ve euro kullanmak riskli"

Rusya'nın dost olmayan ülkeler olarak belirlediği Batılı ülkelerin attığı adımların mali riskleri artırdığı uyarısına yer verilen raporda, "Rus varlıklarının dost olmayan ülkeler tarafından engellenmesi ve dünya rezerv para birimlerindeki ödemelere yönelik operasyonel kısıtlamalar, ABD doları ve euro kullanırken vatandaşlar ve işletmeler için riskler yaratıyor." denildi.

"Ek önlemler getirilecek"

Rusya Merkez Bankası'nın, söz konusu dövizlerin Rusya'daki kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atacağı belirtilen raporda, "Söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirilecektir." ifadesine yer verildi.