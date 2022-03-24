Rusya, dost ülkelerle ticaretini Bitcoin üzerinden planlıyor

Rusya, ekonomik yaptırımlara uğrayınca para birimi ruble değer kaybettiği için kripto para kullanımına yönelmişti.

Rusya'nın ticaretini kripto para ile yapacağı endişesi daha önce Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) aracılığıyla dile getirilmişti. Rusya bu endişeleri haklı çıkartırcasına bir karar aldı ve “dost ülkelerle” enerji ticaretini Bitcoin’le yapabileceğini açıkladı.

AÇIKLAMA DUMA BÜTÇE KOMİTESİ BAŞKANI'NDAN GELDİ

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin’le de yapabileceklerini söyledi.

DOST OLMAYAN ÜLKELERLE RUS RUBLESİ ÜZERİNDEN TİCARET KARARI

Zavalnıy, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararını değerlendirdi.

"DOĞALGAZ İÇİN RUBLE VE ALTINLA TİCARET YAPILABİLİNİR"

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve euro ile doğalgaz satmanın artık sorunlu bir hale geldiğine işaret eden Zavalnıy, dost olmayan ülkelerin doğalgaz için rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.

DOST OLAN ÜLKELERLE BITCOIN'LE TİCARETE YEŞİL IŞIK YAKILDI

Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini belirterek, “Farklı para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji kaynaklarıyla ticareti Bitcoin’le de yapabiliriz.” dedi.