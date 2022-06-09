Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti

Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti

İhracatçıların döviz satma zorunluluğuna ilişkin oranları, Rus hükümeti nezdinde kurulacak komisyon kararlaştıracak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile yaptırımlara uğrayan Rusya, para birimini güçlendirmek için yeni kararlar almaya devam ediyor. Rus ihracatçıların döviz kazançlarının yarısını hükümete satmaya yönelik mecburiyet kaldırıldı.

Oran önce yüzde 80, sonra yüzde 50 olarak açıklandı

Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Rusya Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti. Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla 23 Mayıs’ta yüzde 50’ye düşürülmüştü.

Döviz kazançlarındaki mecburi yüzde 50 satış oranı uygulanmayacak

AA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi yüzde 50 satış oranı iptal edildi.

Orana komisyon karar verecek

Kararnameye göre, ihracatçıların döviz satma zorunluluğuna ilişkin oranları artık Rus hükümeti nezdinde kurulacak komisyon kararlaştıracak.