Rusya, en büyük bakır madenini işletmeye açtı
AA

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın ardından ekonomik faaliyetlerine ara vermişti.

Rusya'nın en büyük bakır madeni Udokan'da işleme tesisinin faaliyete geçmesiyle ilk bakır konsantresi üretildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle, Udokan'daki bakır işleme tesisi faaliyetine başladı.

İlk bakır konsantresinin de üretildiği tesiste, yılda 150 bin ton bakır üretimi hedefleniyor.

Dünyanın üçüncü büyük bakır rezervi konumunda

Batıda Baykal Gölü, doğuda ise Pasifik Okyanusu arasında kalan Udokan, 26,7 milyon ton rezerviyle Rusya'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük bakır rezervi konumunda bulunuyor.

Rusya'nın en büyük bakır madeninin hedefi yılda 150 bin ton bakır üretimi

Madenin çoğunluğu Alişer Usmanov'a ait

Çoğunluğu Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait USM Holding, 2008'de gerekli izinleri alarak Udokan'daki çalışmaları başlatmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)