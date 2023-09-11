Rusya, en büyük bakır madenini işletmeye açtı Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, ara verdiği ekonomik faaliyetlerine devam ediyor. Rusya, şimdi de bakır rezervlerini artırmak için kolları sıvadı.

AA Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın ardından ekonomik faaliyetlerine ara vermişti. Rusya'nın en büyük bakır madeni Udokan'da işleme tesisinin faaliyete geçmesiyle ilk bakır konsantresi üretildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle, Udokan'daki bakır işleme tesisi faaliyetine başladı. İlk bakır konsantresinin de üretildiği tesiste, yılda 150 bin ton bakır üretimi hedefleniyor. Dünyanın üçüncü büyük bakır rezervi konumunda Batıda Baykal Gölü, doğuda ise Pasifik Okyanusu arasında kalan Udokan, 26,7 milyon ton rezerviyle Rusya'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük bakır rezervi konumunda bulunuyor. Madenin çoğunluğu Alişer Usmanov'a ait Çoğunluğu Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait USM Holding, 2008'de gerekli izinleri alarak Udokan'daki çalışmaları başlatmıştı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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