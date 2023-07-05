Rusya, Hindistan’ın en büyük ham petrol ihracatçısı Ukrayna ile girdiği savaşın ardından Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle petrol ihracatını, ağırlıklı olarak Hindistan'a yönlendirdi.

AA

Hindistan'ın yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından enerji tüketiminde ciddi bir açığı bulunuyor.

Hindistan'ın Rusya’dan petrol ithalatı mayısta bir önceki aya göre yüzde 15 artarak ülkenin Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'den satın aldığı toplam petrol miktarını aştı.

Hindistan'ın dışarıdan aldığı petrol miktarı gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa tarafından açıkladı.

Hindistan'ın ithal ettiği petrolün ülkelere dağılımı

Verilere göre, Hindistan, mayısta Irak’tan 830 bin varil, BAE’den 203 bin varil ve ABD’den 138 bin varil petrol tedarik etti. Suudi Arabistan’dan yapılan ham petrol tedariki ise günlük 560 bin varil ise Şubat 2021’den sonraki en düşük seviyeye geriledi.

Rusya’dan yaptığı petrol ithalatı yüzde 15 arttı

Aynı dönemde Hindistan’ın Rusya’dan yaptığı petrol ithalatı günlük 1,96 milyon varile ulaşarak bir önceki aya göre yüzde 15 artış kaydetti.

Ham petrol ithalatının yüzde 42'si Rusya'dan

Söz konusu artışla birlikte, Hindistan’ın Rusya’dan yaptığı ham petrol ithalatı ülkenin toplam ham petrol ithalatının yüzde 42'sini oluştururken Suudi Arabistan, Irak, BAE ve ABD'den satın aldığı toplam petrol miktarını aştı.

OPEC'in payı azalıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Hindistan’ın ham petrol ihracatındaki payı ise mayısta tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 39’a geriledi. Söz konusu ülkeler, Hindistan'ın mayısta ithal ettiği günlük 4,7 milyon varil petrolün 1,8 milyon varilini tedarik etti. Bu miktar, nisanda günlük 2,1 milyon varil olarak gerçekleşmişti.