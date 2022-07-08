Rusya, hububat konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazır

Rusya, hububat konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, hububat konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

24 Şubat tarihinden bu Rusya-Ukrayna arasında süren sıcak savaş sonrasında gelişen krizlerden biri de hububatta yaşanıyor.

Ukrayna, hububat üretimi konusunda Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak tanımlanıyor. Ukrayna'nın savaşa girmesiyle birlikte üretimini de aksadı. Ayrıca daha önce ürettiği tonlarca ürün ihracata hazır olarak limanlarda bekletiliyor.

Bu aşamada tüm dünyanın gözü Ukrayna'daki hububata çevrildi.

Tüm dünya hububat krizinden etkileniyor

Ukrayna limanlarında bekleyen ve Rusya'nın ihracatına izin vermemek için baskı uyguladığı hububat konusu tüm dünyanın gıda güvenliğini de tehdit eder hale geldi. Dünya gıda konusunda bir yoksunluk yaşayacak olmanın tedirginliğinde.

"Hububat konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazırız"

Bu aşamada sonunu çözüm noktasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, hububat konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını söyleyerek uzlaşmanın önünü açtı.

Görüşme zamanı belli değil

Reuters'in haberine göre, Lavrov, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında bu görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi.