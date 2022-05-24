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- Rusya, ihracatta döviz satma zorunluluğunu hafifletti
Rusya, ihracatta döviz satma zorunluluğunu hafifletti
- 24.05.2022 - 08:42
- Güncelleme : 24.05.2022 - 09:22
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki döviz piyasasına ilişkin yeni karar aldı.
Bakanlık bir açıklama yaparak, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürdü.
"Ruble istikrara kavuştu"
AA'nın haberine göre, rublenin istikrara kavuştuğu ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranının yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürüldüğü kaydedildi.
Dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu yüzde 50'ye indi
Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.
Dolar/ruble paritesi ilk defa 57 seviyesinde
Ukrayna’da başlayan savaş öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken, bu seviyeden yüzde 50’dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana bugün ilk defa 57 seviyesine düştü.