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Rusya, ihracatta döviz satma zorunluluğunu hafifletti

Rusya, ihracatta döviz satma zorunluluğunu hafifletti

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlara karşı aldığı tedbirlerden biri olan ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğunda gevşemeye gitti.