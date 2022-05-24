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    Rusya, ihracatta döviz satma zorunluluğunu hafifletti

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlara karşı aldığı tedbirlerden biri olan ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğunda gevşemeye gitti.
    • 24.05.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:22
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    Rusya, ihracatta döviz satma zorunluluğunu hafifletti

    Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki döviz piyasasına ilişkin yeni karar aldı.

    Bakanlık bir açıklama yaparak, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürdü.

    "Ruble istikrara kavuştu"

    AA'nın haberine göre, rublenin istikrara kavuştuğu ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranının yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürüldüğü kaydedildi.

    Dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu yüzde 50'ye indi

    Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

    Rusya ekonomisi

    Dolar/ruble paritesi ilk defa 57 seviyesinde

    Ukrayna’da başlayan savaş öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken, bu seviyeden yüzde 50’dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana bugün ilk defa 57 seviyesine düştü.


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