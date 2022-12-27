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Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi yüzde 57 arttı

Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi yüzde 57 arttı

Ukrayna ile girdiği savaşın ardından ekonomik ve siyasi yaptırımlara maruz bırakılan Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticareti son 9 ayda yüzde 57 oranınıda artış gösterdi.