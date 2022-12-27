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- Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi yüzde 57 arttı
Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi yüzde 57 arttı
- 27.12.2022 - 16:54
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Rusya arasındaki petrol dışı ticaret, 2022'nin ilk 9 ayında 5,5 milyar dolara ulaştı.
Yaptırım kıskacındaki Rusya ile BAE'nin ticaret hacminin 9 ayda yüzde 57 arttığını BAE Dış Ticaret İşleri Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi bildirdi.
Rusya-BAE ekonomi yakınlaşması
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Batı ülkelerinin Rusya’ya ekonomik yaptırım uyguladığı bir dönemde BAE arasındaki ticaretin artması dikkati çekti.
BAE, Tataristan ile de temas halinde
BAE'li Bakan Zeyudi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Dubai'de görüştüğünü belirtti.
Zeyudi, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldıklarını ifade etti.
BAE, Rusya'da 60 projeye yatırım yapıyor
Resmi verilere göre, Rusya'nın en büyük Körfez ticaret ortağı kabul edilen BAE piyasasında 4 binin üzerinde Rus şirketi faaliyet gösterirken, BAE ise Rusya'da 60 projeye yatırım yapıyor.