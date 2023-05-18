Rusya ile İslam ülkeleri ticareti artırdı

AA

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, ülkesinin İslam ülkeleriyle ticaretini değerlendirdi.

Husnullin, Kazan'da düzenlenen 14'üncü Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen Rusya Helal Expo 2023'ün açılışında konuştu.

Husnullin, bu yılki forumda 80'in üzerinde ülkeden temsilcilerin katılımıyla 150'den fazla iş oturumu ve etkinliğe yer verileceğini söyledi.

Husnullin, forumun geniş bir coğrafyaya hitap ettiğine işaret ederek, şöyle dedi:

Etkinliğimizin ana sloganı güven ve işbirliğidir. Güven, Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki ilişkilerin sadece ekonomik alanda değil, stratejik ortaklığımızı gerçek anlamda ortaya koyan tüm işbirliği projelerinin çeşitlendirilmesinde de önemli faktör haline geldi.



Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki ticaret üç yılda neredeyse yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bu durum söz konusu ülkelerin Rusya ile olan güçlü dostluk ve karşılıklı saygı bağlarını destekliyor. Ortak çaba ile ülkeler arası işbirliği daha da geliştirilebilir.