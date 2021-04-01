Rusya: Küresel petrol açığı günde 2 milyon varil

Rusya Enerji Bakanı Novak, 2021 yılında küresel petrol talebinin günde ortalama 5.5 milyon varil olacağını ve küresel petrol açığının günde ortalama 2 milyon varil düzeyinde bulunduğuna dikkati çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısındaki açış konuşmasında, küresel petrol piyasalarının toparlanmakta olduğunu vurgulayan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, özellikle Avrupa'da olmak üzere, hâlâ birçok belirsizliğin etkisini sürdürdüğünü vurguladı.

TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMALAR FİYATLARI ARTIRDI

Toplantıyı yakından izleyen küresel petrol piyasalarında, açış konuşmalarının ardından, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,58 artışla 60,34 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,21 artışla 63,87 dolara yükseldi.

“PETROL PİYASALARI İÇİN BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR”

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo, kartelin dünkü toplantısında, koronavirüs ile ilgili birçok olumlu gelişmeye karşın, petrol piyasaları için küresel düzeyde koronavirüs vakalarındaki artışları, artan kısıtlama önlemleri ve seyahat kısıtlamaları gibi daha birçok belirsizliğin bulunduğuna dikkat çekti.