Euro
15.9661
1.54%
Dolar
14.1271
1.76%
Altın
813.55
2.22%
Borsa
2.109
3.62%
Bitcoin
703.700
-0.59%
BTXN Coin
40.01
-2.31%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Rusya: Kuzey Akım 2’nin onaylanmasında acele etmeyeceğiz

    Almanya'dan gelen açıklamanın ardından Kremlin, sürecin teknik ve bürokratik olduğunu söyledi. Açıklamada, "Sabırlı olunması gerekiyor" denildi.
    • AA
    • 13.12.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Kuzey Akım 2’nin onaylanmasında acele etmeyeceğiz

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nı onaylama sürecine ilişkin konuştu.

    Peskov, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2'nin şu anda işletmeye alınamayacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    "SADECE SABIRLI OLMALIYIZ"

    Alman kurumların, Kuzey Akım 2 onay sürecine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Peskov, "Kuzey Akım 2’nin yürütücü firması gerekli tüm şartları karşılıyor. Bu noktada sadece sabırlı olunması gerekiyor." diye konuştu.

    Peskov, "Bu teknik ve bürokratik bir süreç. Acele etmeyeceğiz." dedi.

    Rusya: Kuzey Akım 2’nin onaylanmasında acele etmeyeceğiz #1

    KUZEY AKIM 2 PROJESİ

    Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

    Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

    Rusya: Kuzey Akım 2’nin onaylanmasında acele etmeyeceğiz #2

    Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir