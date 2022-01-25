Rusya Maliye Bakanlığı kripto paraya karşı değil

Kripto paraların değerinin düşme nedenlerinden birisi de ülkelerin yasaklamaları. Rusya'nın kripto paraya olumsuz yaklaşmasının ardından Maliye Bakanlığı yasağın karışında olduğu bilgisi geldi.

Rusya Merkez Bankası, 20 Ocak’ta yayınladığı raporda, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin ve madenciliğinin yasaklanmasını önermişti.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov ise başkent Moskova’da düzenlenen “Kripto varlıklar: Regülasyon hakkında sormaya korkulan ancak bilinmesi istenenler” adlı konferansta konuşarak bu fikrin karşısında yer aldı.





"YASAKLANMA DEĞİL REGÜLE EDİLMESİ GEREK"

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, ülkede kripto paraların yasaklanmasını desteklemediklerini belirterek, “Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor.” dedi.

"BİR REGÜLASYON KONSETİ HAZIRLADIK"

Rusya Maliye Bakanlığı olarak kripto para piyasasının regüle edilmesi için etkin bir şekilde çalıştıklarını aktaran Çebeskov, “Maliye Bakanlığı bünyesinde bir regülasyon konsepti hazırladık ve hükümete gönderdik. Bu konseptle ilgili henüz bir karar yok, hükümet resmi bir karar almadı ama yine de faaliyetimizin yönü bu şekilde.” ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ KRİPTO PARA KULLANICI VATANDAŞLARIMINIZ KORUNMASI"

Çebeskov, piyasanın regüle edilmesi halinde vatandaşların haklarının korunacağını belirterek, “Yapılması gereken ilk şey vatandaşlarımızın, bu varlıkları satın alanların veya diğer bazı teknolojik çözümlerde kripto para kullananların çıkarlarını korumaktır.” dedi.