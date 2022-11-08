Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, küresel ekonomideki risklerin arttığını söyledi

Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında, küresel ekonomiler sarsıldı. İçinde olduğu savaş, bu sarsıntılar ve kendisinine uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın da ekonomisi sarsıldı.

Rusya, savaş yaptırımları nedeniyle uluslararası ödemelerde zorlukları aşmaya çalışıyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, küresel ekonomiye dair gelişmelerin olumsuz yönde ilerlediğine ve küresel ekonomideki risklere dikkat çekti.

"Rus ekonomisindeki dönüşüm sürecinin yıllar sürecek"

Nabiullina, Rus ekonomisindeki dönüşüm sürecinin yıllar süreceğini belirterek, “Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak. Son dönemde, küresel ekonomiye yönelik risk dengesi, daha zorlu bir senaryoya doğru kaydı.” dedi.

Dönüşüm sürecinin, her sektörde farklı bir şekilde devam ettiğine işaret eden Nabiullina, bu sürecin bir yıldan fazla süreceğini bildirerek, “Bazı sektörlerde yeni pazar arayışları varken, bazı sektörler ham madde ve ekipman tedarikçilerine yabancı alternatifler arıyor. Bazı alanlarda ise iç piyasaya yöneliyorlar. Bu çok karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir.





1 yıldan fazla sürecek

Tahminlerimize göre bu süreç bir yıldan fazla sürecek. Dönüşümün hızı ve başarısı çok sayıda etkene bağlı olacak. Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak.” dedi.

AA'nın haberine göre, Nabiullina, yurt dışına yönelik ödemelerde sorunların aşılmasının ise Rus rublesine güveni artırmaktan geçtiğine işaret etti.